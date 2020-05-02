آسيا محمود: انتهيت من "حب عمري" واستكمل تصوير "ولاد إمبابة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

انتهت الفنانة الشابة آسيا محمود، من تصوير دورها في مسلسل "حب عمري"، والذي تجسد خلاله شخصية طبيبة، من إخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ.

وقالت آسيا، في تصريحات صحفية: "أقوم الآن باستكمال تصوير دوري في مسلسل ولاد إمبابة، وأجسد فيه دور كوميدي من خلال شخصية "أم سعيد"، التي تتعرض لموقف صعب يؤثر على حياتها كلها، حيث يتغيب عريسها ليلة زفافها، فتتولد لديها مشاعر معاداة للرجال.

مسلسل "ولاد إمبابة" من بطولة سعد الصغير، راندا البحيري، أحمد شيبه، مصطفى أبو سريع، وعمرو رمزى وفريدة سيف النصر ونادر أبو الليف وريكو وعبدالله مشرف، وشمس، ومراد فكرى ومحمود فارس وإسماعيل فرغلى، ومن تأليف أيمن بكرى، وإخراج ممدوح زكى.