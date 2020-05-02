نبيل الحلفاوي مع حفيدته: "نفسي اعرف كانت بتقولي إيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: بهيرة فودة: شارك الفنان نبيل الحلفاوي، جمهوره صورة مع حفيدته عبر حسابه على "تويتر" وعلق الحلفاوي على الصورة: "بحب الصورة دي مع حفيدتي. بس نفسي اعرف كانت بتقولي إيه. أكيد رفعة الصباع دي وراها حاجة مهمة. يذكر أن النجم الكبير يشارك حاليًا في مسلسل "القاهرة كابول" والذي تم تأجيل عرضه في رمضان الجاري.

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