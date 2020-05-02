تراند اليوم : تاسع حلقات الفتوة – تعذيب سليمان عيد.. وياسر جلال يمنح شقيقته نصيبها

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل الفتوة الذى يعرض على شاشة الحياة مطالبة فتوة الجمالية المعلم صابر الفنان أحمد خليل لنجله عزمى الفنان أحمد صلاح حسني بأن يحضر له الرجل الذى تهجم عليه أثناء مروره في الحارة واتهمه بالظلم ويجسد دوره الفنان سليمان عيد على أن يكون بأول صفوف المظلمة التى سيعقدها قريبا ليستمع إلى شكواه.

من ناحية أخرى ظهرت سيدة تدعى ثريا تحاول إغواء فضل فتوة العربجية الفنان محمود عبد الحافظ وتطلب منه أن يكون السائق الخصوصى لها حيث يقوم بتوصيلها إلى كافة المشاوير الخاصة بها.

حيث بدأت احداث الحلقة التاسعة من مسلسل ” الفتوة ” للنجم ياسر حلال بسليمان عيد يواجه احمد خليل بظلمه وسط الحارة ثم يكمل جولته في الجمالية، وتذهب شقيقة حسن الجبالي ” مها نصار ” لمنزل ابيها وتقابل امها وتطلب منها نصيبها من ورثها وتتوسل امها في مسامحتها ولكن الام توبخها وتؤكد لها ان من تبيع اهلها سوف يبيعها زوجها وتقول لها : انت بنت احمد الجبالي لكن مش بنت بطني.

عزمي أحمد صلاح حسني يفتح مع أخته ” ليل ” موضوع عودتها للمعلم سيد وردها اليه بعد عودته من جولته مع والده في الحي لكن والده مازال غاضبا.

المعلم فرج يقوم بتعذيب سليمان عيد لتجرئه علي المعلم صابر واتهامه بالظلم ويحاول حسن الجبالي منع تعذيبه ، وتقابل زينب بنت شقيقها حسن الجبالي مع جميلة الغازية ويذهب ” عزمي ” للحاج مرزوق بعد توليه منصب كبير الصياغ ويبلغه مرزوق باختياره فتوتهم .

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يقابل الشيخ مبروك ” شكر ” هنادي مهنا ويعود ” فضل ” محمود حافظ لمنزله ليجد زوجته تبكي بسبب كلام امها لها ويذهب حسن الجبالي لشفيقته ويمنحها نصيبها في ايراد الدكان ولكن فضل يشكك في زمته ولكن حسن الجبالي لا يزعل منه ويفتحا سيرة زوحته التي رحلت وهي بالمناسبة شقيقة فضل زوج اخته ويطلب منه ان تعود شقيقته لحضن امها ولكن يشتد الخلاف بينهما ويتعامل فضل مع حسن الجبالي بقلة ذوق وأدب.

مسلسل “الفتوة” تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة.

شاهد الحلقة التاسعة كاملة..