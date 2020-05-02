تراند اليوم : فوزية محمد : تحية لرجالتنا البواسل

نشرت الفنانة فوزية محمد صورة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور “انستجرام ” تؤدى فيها التحية العسكرية لشهداء القوات المسلحة.

وعلقت فوزية محمد على الصورة قائلة” #حيوهم_فين_ما_كنتم_دول_ماتوا_علشان_سلامكم بدعوا كل زملائي و كل الفولورز بأنهم يحطوا صورهم النهارده حداد علي ارواح شهداء مصر من ابطال و رجال القوات المسلحة و تعزيه اهاليهم.. ⁦❤️⁩⁦????????⁩ ياريت كلنا نستخدم الهاشتاج اللي فوق! رحم الله موتانا و تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الحادث الغادر ???????? #سيناء #شهداء_بئر_العبد #شهداء_الوطن”.

يذكر أن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أعلن أن عبوة ناسفة انفجرت أمس الخميس بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وقال “الرفاعي” في بيان له عبر صفحته على “فيس بوك”، أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وأكدت، القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن وإستقراره.