تراند اليوم : منة فضالي : حييوا شهداء بئر العبد وإرفعوا صورهم – صورة

نشرت الفنانة منة فضالى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور “انستجرام”، صورة تنعى بها شهداء القوات المسحلة وتقدم لهم التحية العسكرية.

وعلقت منة فضالى على الصورة قائلة

حيوا شهداء بئر العبد

بدعو كل زملائي وكل الفولورز بانهم يحطوا صورهم النهارده حداد علي ارواح شهداء مصر من ابطال ورجال القوات المسلحه وتعزيه اهاليهم ????????????????????????رحم الله موتانا وتمنياتنا ب الشفاء العاجل للمصابين من الحادث الغادر.

يذكر أن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أعلن أن عبوة ناسفة انفجرت مساء أمس بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وقال “الرفاعي” في بيان له عبر صفحته على “فيس بوك”، إن الانفجار نتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وأكد أن القوات المسلحة مستمرة في أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.