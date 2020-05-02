تراند اليوم : غضب “عشماوى” لفشل اغتيال وزير الداخلية فى الحلقة الثامنة من “الاختيار”

شيرين طلعت

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل “الاختيار”، مساء اليوم الجمعة، لحظات غضب الإرهابى هشام عشماوى بعد فشل عملية اغتيال وزير الداخلية، وأخذ قائد التنظيم الإرهابى يحاول تهدئته.

وقام قائد التنظيم الإرهابى بإخفاء هشام عشماوى وصديقه عماد فى مكانين منفصلين بعيداً عن أنظار قوات الشرطة، ونجده بعد فترة يطلب منهما الذهاب إلى أسرهم حتى لا يثيرا الشكوك حولهما.

ونجد والدة “عشماوى” وأخته قلقتان عليه، وتفكرا فى إبلاغ الشرطة عن إختفائه، وعندما يعود يفاجئ بأن قوات الشرطة أخذت زوجته.

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وعلى صعيد متصل، يتقرب “المنسى” من أهالى سيناء ويوزع عليهم المساعدات، ونجد أحد شيوخ سيناء يخبر المنسى عن تكفيرى يقوم بنقل المعلومات للإرهابيين ويساعدهم، ويستطيع المنسى القبض على الإرهابى.

وتدور حلقات مسلسل “الاختيار” حول حياة أحمد صابر المنسى – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، والذى استشهد فى كمين “مربع البرث”.

مسلسل “الاختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام، وآسر ياسين، ومحمد رجب، واياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، ورامز أمير، وحازم سمير، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.