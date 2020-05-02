تراند اليوم : حمدي الميرغني يحسم الجدل حول معرفته بمقلب رامز – شاهد

نشر الفنان حمدى الميرغنى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” صورة له بعد حلقته فى برنامج “رامز مجنون رسمى”.

وعلق حمدى على الصور قائلًا: “ردًا ع السؤال الشهير بتاع عارف وله مش عارف انه مقلب ياجماعه أنا كلمتني أروي اني اطلع في برنامج اسمه كرسي الحقيقة ومدير أعمالي قالي لازم تروح لأن أروي برامجهم بتتشاف كويس جدًا في الخليج والدول العربيه، وفجأه ظهرلي المجنون حبيبي رامز وساعتها بس عرفت انها النهاية ????????????” ونالت الصور إعجاب الكثير من متابعيها.

وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.

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ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة “ام بي سي مصر”، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ “رامز مجنون رسمي”، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.