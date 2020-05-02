تراند اليوم : بالفيديو .. تعرف علي أغرب موقف تعرضت له عايدة رياض في حياتها

تحدثت الفنانة عايدة رياض عن أغرب الشائعات والمواقف التي تعرضت لها بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت خلال لقاء في برنامج “خط أحمر” عبر قناة “الحدث اليوم” إنها ليس لها أي علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي، ولا يوجد لها حساب عليها، ومهما حاول البعض إقناعها بإنشاء حساب ترفض ذلك.



أضافت، أنها اعتادت على شائعات الوفاة التي تنتشر عنها، لكن أغرب موقف حدث قبل أيام، عندما وجدت صورة منتشره لشخص يضع صورتها من مشهد من عمل لها على هاتفه، ويقف بجوار الكعبة وكأنه قام بأداء عمرة لها، وقالت عن هذا الموقف: “في حد حاطط صورتي على الموبايل وقال بيعملي عمرة، أنا مسيحية أولا، لا وكمان المفروض أنا ردت عليه على فيسبوك وبشكره”.

أضافت، أنها لم تفهم هذا الأمر، ثم بعد ذلك فوجئت أن أحد المواقع كتب عنها بطريقة مستفزة، مؤكدة أنها تشعر أن هناك من يقصد فعل هذا عمدا.

يشار إلى أن عايدة رياض تشارك في رمضان 2020 بمسلسل “الفتوة” بطولة ياسر جلال ومي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولى وأنعام سالوسة، تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى.