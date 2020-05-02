بريتنى سبيرز تفقد وزنها فى الحجر المنزلى.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تعيش النجمة والمطربة الأمريكية بريتنى سبيرز، حياة غير مستقرة خلال تواجدها بالحجر المنزلى الذاتى خوفا من انتشار فيروس كورونا “covid 19”، حيث كشفت المطربة البالغة من العمر 38 عاما أنها فقدت الكثير من وزنها خلال هذه الفترة كونها تعيش بعيدا عن صديقها سام اصغرى.

ونشرت بريتنى سبيرز على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير “إنستجرام” التى تضم أكثر من 24.1 مليون شخص عدة صور لها، وعلقت على الصور قائلة: لقد تم الحجر الصحي منذ أن عدت من ولاية لويزيانا قبل أسابيع .. لذلك لم أر صديقي سام اصغاري وكأنه عمر كامل، لقد فقدت فى الواقع وزنى بسبب اننى أفتقد سام، فأصبحت “البنطلونات” والشورتات “لا تناسبنى”.

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وكانت بريتنى سبيرز، قد وقعت مؤخرا ضحية للشائعات حيث انشرت تساؤل هل يمكن أن تؤدي إصابة قدم بريتني إلى إنهاء حياتها المهنية؟ وهو ما جعل سبيرز تتصدر المواقع والصحف الفنية بكثافة.

ويبدو أن التقارير التي أثارت هذا الجدل، جول بريتني سبيرز، ما هي إلا شائعات وأكاذيب، وهو ما أكده موقع “جوسيب كوب” المعني بالتحقق من الشائعات المنتشرة عن نجوم العالم، حيث أكد الموقع أن سبيرز عانت بالفعل من إصابة في القدم الشهر الماضي وتواصل الموقع مع إحدى المقربين لبريتني أن المغنية لا تتصرف بتدمير ذاتى أو تشعر بالقلق من تحول مسار مسيرتها الفنية.

والجدير بالذكر أن الشائعة، قد بدأت بنشر موقع ” National Enquirer ” تقريرا يؤكد أن أصدقاء بريتني سبيرز يشعرون بالخوف الشديد أن تتسبب إصابتها في القدم إلى حالة حجز قد تدمرها، حيث تجد بريتني الآن صعوبة بالغة في التحرك من مكانها والمشى وصعود السلم أو النزول، ويضيف المصدر للموقع أن حالة بريتني سبيرز الصحية تمنعها من ممارسة تدريباتها كما أنها تخلت عن الالتزام بنظامها الغذائي المنخفض السعرات، وكأنها تدمر نفسها ذاتيا، أيضا لم تقوى على المشاركة بأى حفل حتى إذا كانت ترغب فى ذلك.