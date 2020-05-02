شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ثابت: شكر ا لأمير كرارة وبيتر ميمى أعطونى فرصة أنتظرها منذ سنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الفنان أحمد ثابت عن سعادته لنجاح دوره فى مسلسل "الاختيار" وردود الفعل المذهلة، وقال فى تصريحه لليوم السابع: الحمد لله على هذا النجاح، وأنا فخور بالانتماء إلى فريق عمل هذا المسلسل، لقد أعطونى فرصة كنت أنتظرها منذ سنوات طوال شكرا للمخرج العبقرى بيتر ميمى شكرا للنجم أمير كرارة، الذى كان من أوائل الناس التى هنأتنى على الأداء وجعلنى أبكى من خلال مكالمة تليفونية هزت مشاعرى وقال لى بالحرف "أنت يا أحمد أحرزت هدف وأنت فنان بمعنى الكلمة"، وهذا الكلام أسعدنى وجعلنى أشعر بنجومية أمير كرارة فى تصالحه مع نفسه وتواضعه وقلبه الأبيض وإنكاره لذاته وهذه هى صفات النجوم العظام.

وأشار ثابت إلى أن نجاح المسلسل نفحة من الله لروح الشهداء وصدق كل من ينتمى لهذا العمل الذى هو خالص للوطن، بالإضافة إلى شركة سينرجى التى تحملت إنتاجا عمل بهذه الضخامة التى تنم عن وطنيتها الحقيقية، وكتابة المؤلف باهر دويدار.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.