شكرا لقرائتكم خبر عن لمحات كوميدية تضيفها إيمان السيد وسليمان عيد فى "ونحب تانى ليه" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الحلقة الثامنة من مسلسل ونحب تانى ليه للنجمة ياسمين عبد العزيز والذى يعرض على قناة CBC، وCBC دراما، المؤامرة التى يدبرها إيهاب "إيهاب فهمى"، لابن عمه مراد "كريم فهمى"، حيث اتفق مع دليدا مصممة الأزياء اللبنانية، أن توقعه فى حبها وأن تجعل كل تركيزه يصب فى المصنع الجديد حتى يترك له الشركة يفعل بها مايحلو له.
وفى سياق آخر نجد والد كريم فهمى " محسن صبرى " يطلب من زوجته " وفاء سالم " إقناع ابنهما مراد بالرجوع لخطيبته السابقة والتى تقوم بدورها تارا عماد، ولكنها ترفض ذلك وتتهمه أنه يريد إتمام هذا الزواج لمصلحة العمل وليس لمصلحة ابنه، مما يجعله يغضب ويذهب هو لمراد محاولا إقناعه ولكن تفشل محاولته حيث يؤكد له كريم فهمى أنه قد صرف نظر عن هذا الموضوع تماما ولن يعود لها مرة أخرى.
لا يخلو المسلسل من المشاهد الكوميدية والتى تأتى فى مقدمتها مشاهد الفنانة ايمان السيد والتى تعمل كخادمة فى منزل ياسمين عبد العزيز، ففى مشهد يجمعها مع الفنان سليمان عيد الذى يعمل كحارس للمنزل نفسه، يظهر الإعجاب المتبادل بينهما ولكن فى مشهد كوميدى.
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