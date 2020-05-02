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شكرا لقرائتكم خبر عن كارولين عزمى تطارد شريف منير وتراهنه على الوقوع فى حبها فى "ونحب تانى ليه؟" والان مع تفاصيل الخبر
خلال لقاءهما يحاول شريف منير إقناعها أنه من المستحيل أن يكون هناك أي علاقة بينهما ولكنها تتحداه بأنه سيقع في حبها ، وتحاول إثارة الغيرة لديه فتتركه وتذهب لترقص مع أصدقاءها ، فيجن جنونه ليس غيرة ولكن بسبب كرامته ، فيترك المكان وينصرف لتلحقه هي مسرعة معتقدة انها قد نجحت في إثارة غيرته لكنه ينفعل عليها ويؤكد أنه لا يشعر بأي شيء تجاهها ولن يشعر فهناك الكثير من الموانع أولها فارق السن بينهما ، وكذلك وجود ميرنا " سمر مرسي " أختها .
يتفاجأ شريف منير في صباح اليوم التالي ، بجرس هاتفه يرن ليجد هدير تتصل به لتخبرها أنها عند باب منزله وقد أحضرت معها الفطور ، لينزل مسرعا ويفتح لها وبعد تناول الفطور يطلب منها أن تنصرف ولكنها تأبى وترجوه أن يترك نفسه لها وهي واثقة أنها ستنجح في إيقاعه في حبها ، فيرد عليها أنه يخشى أن يجرح مشاعر شخص اخر فتؤكد له أنها مختلفة عن غالية " ياسمين عبد العزيز " طليقته وميرنا اختها ، وأنها ستتحمل مسؤلية ماتفعله .
مسلسل ونحب تاني ليه يعرض علي قناة CBC ، و CBC دراما ، و تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويحكي عن سيدة تعمل مهندسة ديكور التي تجسدها الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال الأحداث وتظهر بدور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات فى حياتهما الزوجية تنتهى بالانفصال، وتقابل فيما بعد الفنان كريم فهمي وتقع في حبه ، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر فى دور والدتها.
ونحب تاني ليه - كارولين عزمى (1)
ونحب تاني ليه - كارولين عزمى (2)
ونحب تاني ليه - كارولين عزمى (3)
ونحب تاني ليه - كارولين عزمى (4)
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