شكرا لقرائتكم خبر عن "ونحب تانى ليه" الحلقة 8.. سوسن بدر تحذر ياسمين عبد العزيز من خوض تجربة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "ونحب تاني ليه"، للنجمة ياسمين عبد العزيز الذي يذاع على قناة CBC ، و CBC دراما ، تطورا سريعا في العلاقة بين كريم فهمي وياسمين عبد العزيز ، بعدما اعتراف كلاهما للآخر بمشاعره عندما التقيا في اليخت الخاص بكريم، وبعد عودة ياسمين لمنزلها تجد أمها سوسن بدر في انتظارها ، لتسألها عن سبب تأخرها وكذلك عن سبب السعادة التي تظهر عليها ، لتقول لها إن السبب هو مراد " كريم فهمي " .

وهنا يجن جنون سوسن بدر ، وتسألها بتعجب هل مازلتِ تثقين في الرجال بعد كل هذا ؟ هل مازلتِ تثقين في الكلام المعسول الذي هو مجرد أسطوانات ؟، هل تريدين أن تعيشي مسلوبة الكرامة مرة أخرى وتجدين من يربط إرادته بإرادتك، ليأتي رد ياسمين على تساؤلاتها بأنها مازالت صغيرة ومن حقها أن تجرب حظها مرة أخرى مع شخص يستحق ذلك .

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تؤكد ياسمين لوالدتها أنها لم تعش في مثل هذه السعادة منذ سنوات عدة وتسألها هل كونها سعيدة أمر يضايقها، فترد عليها بنبرة تحذير أنها لابد أن تتذكر أنها أم ومطلقة ولا تملك سوى سمعتها التي يجب أن تحافظ عليها ، لأنها لن تسمح لها بالمساس بتلك السمعة حتى ولو كان ذلك على حساب سعادتها .

مسلسل ونحب تاني ليه بطولة ياسمين عبد العزيز ، سوسن بدر ، كريم فهمي ، شريف منير ، تارا عماد ، عماد رشاد ، احمد سعيد عبد الغني ، سمر مرسي ، تأليف عمرو محمود يس ، اخراج مصطفي فكري ، ومن انتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني .