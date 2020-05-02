شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 8 من النهاية.. التحقيقات مستمرة فى سرقة ملف وعى المهندس زين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت التحقيقات مستمرة في سرقة ملف وعي المهندس زين ضمن أحداث مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف ويحقق السيد مؤنس مع سهر الصايغ في سرقة ملف الوعي الخاص بزين وتعترف له أنها لم تسرقها ولكنها تحب زين وأرادت فقط معرفة معلومات عنه أكثر وتؤكد له أن هناك ملف وعي أصلي هي لم تسرقه ولكن هناك آخرين هم من فعلوا ذلك ويطلب منها معرفة مكان النسخة الأصلية ثم يودعها في زنزانة .

أيمن الشيوي " غفران " يتصل بمراد المحروقي ويطلب منه سرقة ملف وعي زين ويرسل المحروقي أحد أفراد عصابته عند الريس عزيز " عمرو عبد الجليل " ، في نفس الوقت يحاول الجد إبراهيم " عبد الرحيم حسن " توفير طعام للأطفال ويضطر للسرقة من أجل ذلك ويشعر الأطفال بأنهم عبء عليه فيقررون تركه وبالفعل يهربون منه .

المهندس زين يتصل برضوى زوجته " ناهد السباعي " مؤكدا لها قلقه من عمله في تكتل الواحة فتحاول تهدئته ثم يطمئن عليها وعلى ابنه معتقدا أنها زوجته ومازال لا يعلم أنه يتحدث مع برنامج تخيلي لزوجته يقلد صوتها وصورتها.

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يذهب المهندس زين للمنطقة السكنية المميزة وتراقبه " سليمة " ويصل لنادي به مراهنات على مباريات مصارعة ويدخل زين في المراهنات ويختار المتسابق رقم 4 ليفوز بحوالي 7000 وحدة ويبارك له خصمه وصديقه ثم يتعرف عليهما ويكتشف أن خصمه في المباراة والده رئيس تكتل" اينرجيكو " ويذهب زين للجارسون الذي منحه الكارت الذي ذهب به لنادي المراهنات ويطلب منه زين معرفة معلومات وإجابات على أسئلة لديه مقابل حصوله على 7000 وحدة فيعطيه موعد بعيد عن عمله ليتحدثا بعيدا عن العمل .

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وساره عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين وموسيقي تصويرية هشام خرما