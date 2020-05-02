شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس : طلقت هنا شيحة بناءً على رغبتها وكلمة بنشترى راجل بتجننى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد فلوكس، إنه يميل إلى الهزار على السوشيال ميديا مع جمهوره وأصدقائه، ولذلك كتب عبر صفحته إنه يتمنى أن يرتبط بسيدة جميلة كانت زميلته فى المدرسة.

وعلق فلوكس خلال لقائه ببرنامج "شيخ الحارة"، مع المخرجة إيناس الدغيدى، أكتر حاجة بتضايقنى فى الجواز كلمة "بنشترى راجل" لأن الجملة دى لو أتقالتلى هسيبها وهمشى .. جملة صعبة جدا".

وأستكمل حديثه ردا على أسئلة المخرجة إيناس الدغيدى، "أنا مادخلتش الفن عن طريق والدى بالعكس هو كان رافض .. أنا دارس إعلام قسم تصوير.. وأبويا كان عاوزنى أشتغل فى البيزنس ..وبالفعل أنا دلوقتى فاتح شركة .. لأن الفن مابقاش هو اللى تربينا عليه .. وأكبر دليل على كلامى، إنى كنت بروح الجامعة بميكروباص .. يعنى تعبت فى البداية".

وأضاف فلوكس "ماكنتش عاوز أطلق هنا شيحة لأن هنا جميلة جدا ومن الناس اللى قابلتهم ومايتعوضوش .. كانت بتحبنى جدا .. وست بمليون راجل .. ولكن أنا كراجل صعب .. صعيدى حتى لو ماروحتش الصعيد طول عمرى .. وعصبى جدا.. وفى نفس الوقت هنا مايتفرطش فيها بسهولة بس هى اللى طلبت، وطبيعى اللى هتطلبه هنا هعملهولها لغاية ما أموت".

وعن الفيديو الذى كان يهاجم فيه الهارب، معتز مطر ، قال فلوكس، "أنا عمرى ما هدخل حزب .. لكن وقت هجومى على هذا الشخص.. أى بنى أدم طبيعى هيهاجمه.. لأنه بيقول إدعاءات .. وكان من واجبى أقول الكلام ده .. أنا شفت عساكر وظباط وصف كلهم ناس بتسيب بيوتهم وبيروحوا معسكراتهم .. دول بيبنوا.. فى الوقت اللى فيه ناس بتهد".

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وأضاف فلوكس أنه لن يعمل مع المنتج أحمد السبكى مرة ثانية لعدم رضائه عن أدائه فى أخر فيلم قدمه معه "30 يوم فى العز"، موضحاً أنه منتج يعشق الفن، وعن أهم نجم فى مصر واختياره لنجم من هؤلاء النجوم "أحمد السقا، أحمد عز ، أمير كرارة" وقال فلوكس إن النجم أحمد السقا مدرسه نجرى ورائها، وأحمد عز يعمل على نفسه طول الوقت ويحترم الجميع، اما الفنان أمير كرارة بدأ الطريق من تحت الصفر وبذل مجهود كبير.

وعن سرقة فكرة سيناريو "ظل الرئيس" الذى قدمه الفنان ياسر جلال، قال أنه أعطى للمنتج ريمون مقار السيناريو وفوجئ بتقديم العمل، ووجه له "شيخ الحارة"، إن أول حب فى حياته وقت المراهقه تركها وذهبت لطبيب نفسي بعد ما تركها، وقال "شيخ الحارة" أنه تدخل فى أزمة مرت بها طليقته الفنانة هنا شيحة كانت ستدخل السجن عقبها، ورفض فلوكس الحديث عن هذا الأمر، وعن عملها مع الفنان محمد رمضان بأحد الأفلام قال فلوكس إنه لم يتدخل فى عملها إذا كانت فرصه لها وحينما كانت تعمل هذا الفيلم لم يكن متزوجها.

وخلال فقرة "تنقذ مين"، اختار الفنان أحمد فلوكس الفنان إياد نصار بين أحمد صلاح حسنى وأحمد رزق، ومن النجمات أنقذ الفنانة غادة عبد الرازق بين النجمتين حنان ترك وسومة، بينما اختار أحمد فلوكس فى مسلسل "الأب الروحى".

وعن الأسوء من فيروس كورونا، أكد فلوكس أن الذل والطلم هما أسوء من فيروس كورونا، والذى أبكى أحمد فلوكس فى حياته وفاة والدته لإرتباطه بها وكلمة تقال وهى غير حقيقية وبها ظلم، مؤكداً أنه لم يخاف من الموت أبداً وإذا كان هناك شخص واحد فقط ينقذه من كورونا قال: أبويا ماليش غيره لأنه ضهرى"، ووجه له كلمة وقال "ربنا يديك الصحة وطولة العمر وأتمنى أكون قدمت ولو جزء بسيط من اللى أنت قدمتهولى"، وأضاف فلوكس عن إحساسه وقت الحظر قال"الملك لك يا الله" مؤكداً أنه فيروس لايرى بالعين والجميع يجلس فى منزله بسبب هذا الفيروس وهو بالفعل رسالة من الله".