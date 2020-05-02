شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال يمنح شقيقته نصيبها من إيرادات الدكان فى تاسع حلقات "الفتوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت احداث الحلقة التاسعة من مسلسل " الفتوة " للنجم ياسر حلال بسليمان عيد يواجه احمد خليل بظلمه وسط الحارة ثم يكمل جولته في الجمالية، وتذهب شقيقة حسن الجبالي " مها نصار " لمنزل ابيها وتقابل امها وتطلب منها نصيبها من ورثها وتتوسل امها في مسامحتها ولكن الام توبخها وتؤكد لها ان من تبيع اهلها سوف يبيعها زوجها وتقول لها : انت بنت احمد الجبالي لكن مش بنت بطني

عزمي أحمد صلاح حسني يفتح مع أخته " ليل " موضوع عودتها للمعلم سيد وردها اليه بعد عودته من جولته مع والده في الحي لكن والده مازال غاضبا

المعلم فرج يقوم بتعذيب سليمان عيد لتجرئه علي المعلم صابر واتهامه بالظلم ويحاول حسن الجبالي منع تعذيبه ، وتقابل زينب بنت شقيقها حسن الجبالي مع جميلة الغازية ويذهب " عزمي " للحاج مرزوق بعد توليه منصب كبير الصياغ ويبلغه مرزوق باختياره فتوتهم .

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يقابل الشيخ مبروك " شكر " هنادي مهنا ويعود " فضل " محمود حافظ لمنزله ليجد زوجته تبكي بسبب كلام امها لها ويذهب حسن الجبالي لشفيقته ويمنحها نصيبها في ايراد الدكان ولكن فضل يشكك في زمته ولكن حسن الجبالي لا يزعل منه ويفتحا سيرة زوحته التي رحلت وهي بالمناسبة شقيقة فضل زوج اخته ويطلب منه ان تعود شقيقته لحضن امها ولكن يشتد الخلاف بينهما ويتعامل فضل مع حسن الجبالي بقلة ذوق وأدب .

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة