فيديو .. حسن الرداد يضرب رجل في الحلقة الـ 11 من خلي بالك من فيفي

تبدأ الحلقة العاشرة من برنامج خلي بالك من فيفي بذهاب النجم حسن الرداد إلى فيلا فيفي عبده التي يقام بها المقلب، وقبل دخوله يحاول حارس الفيلا، استفزازه بعدم السماح له بالدخول.

ويدخل إدوارد إلى الفيلا ثم تأتي مكالمة تليفون تجعل فيفي عبده تخرج عن شعورها وتسب، ويحاول حسن الرداد تهدئتها، وعندما يقوم إدوارد بمكالمة شخص في التليفون، تبدأ فيفي في الصراخ والسب مجددًا، لكي يخرج الرداد عن شعوره، ويطلب من

الشخص بعدم الاتصال مرة أخرى.

ثم يدخل الشخص الذي هزئته فيفي عبده إلى بيت فيفي، ثم تنشب شجار بالأيدي والسب بين الرداد والرجل، ومن ناحيتها يحاول الرداد بتهدئتها.

وفي ظل الشجار، تخفي الفنانة زينب عبيد مصوغات فيفي، ثم تتهمها فيفي بسرقة الذهب، وبعد ذلك يحاول إدوارد أن تهديء الموقف، وتطلب من زينب بأن تجعلها تفتح شنطتها حتي تفتشها، ومن

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ثم يستمر صياح فيفي عبده، حتى تسقط مغشيًا عليها، ويحاول حسن الرداد أن يفيق فيفي، ولكن تقوم فيفي بالرقص والزغاريط، ومن ناحيتها يكتشف النجم حسن الرداد بأنه في مقلب، ويبكي.

يذكر أن برنامج خلي بالك من فيفي تقديم الفنانة فيفي عبده، وهو برنامج مقالب حيث يتم استضافة بعض نجوم الفن والرياضة والإعلام، وهو عبارة عن كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية.

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