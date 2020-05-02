كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 03:30 صباحاً - انت الان تقراء خبر بسبب خالد سرحان.. تيام مصطفى قمر يقع في يد بلطجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت أمس قناة "الحياة" حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا الذي تشارك به في السباق الرمضاني الحالي.



وتشهد أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "خيانة عهد" تضرر أسرة "مروان " والذي يجسد هذه الشخصية الفنان خالد سرحان، بسبب أفعاله واعدائه في عمله، حيث قامت عصابة بالتهجم على ابنه تيام قمر بسلاح ابيض وتهديده، ونتج عن ذالك جرح كبير في رأسه.



وتنتهي الحلقة بمشاجرة بين مروان وزوجته الذي تجسد هذه الشخصية الفنانة عبير صبري، بسبب إصابة ابنه واصابته أيضا والتعدي عليه بالضريب من قبل زوج موكلته، بينما يستمر الانهيار الاجتماعي لأولاده تيام قمر، هنادي مهنى بسبب التفكك الأسري وانشغال زوجته.



مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، بيومي فؤاد، جومانا مراد، خالد أنور وخالد سرحان، وتأليف أحمد عادل سلطان وأمين جمال ومحمد أبو السعد ووليد أبو المجد، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج العدل جروب بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

