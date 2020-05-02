فنانو مصر يودعون شهداء بئر العبد بـ"تعظيم سلام"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ودّعت مجموعة من الفنانين شهداء الجيش المصري الذين طالتهم يد الغدر الإرهابية في الهجوم الذي وقع، الخميس، جنوبي مدينة بئر العبد في شمال سيناء، بأداء التحية العسكرية لهم.

وشارك عدد من الفنانين متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي صورهم وهم يؤدون التحية العسكرية للشهداء مرفقة بعبارات الترحم والتبجيل، بينما نشر آخرون صوراً للجندي المصري على الجبهة.

الفنان أحمد فلوكس نشر صورة لأحد الجنود المصريين وهو يرفع العلم في سيناء، وكتب: "الله يرحمهم. شهداء الوطن ماتوا غدر من ناس كفرة. الله يرحمكم بتموتوا علشان إحنا نعيش".





ونشرت ريهام عبدالغفور صورة تضم قائمة للشهداء بأسمائهم، وعلقت بآية من القرآن الكريم: "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.صدق اللهُ العظيم".

وأعادت نبيلة عبيد نشر الآية القرآنية ذاتها، وكتبت: "الله يرحمهم". وبالمثل فعلت نادية الجندي ودينا الشربيني ورانيا محمود ياسين.





ونشر الفنان آسر ياسين صورة له وهو يؤدي التحية العسكرية لشهداء الوطن عبر حسابه على "أنستقرام"، وطالب متابعيه المشاركة في هاشتاق "حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم".

Advertisements

وعلق: "بدعو كل زملائي وكل الفولورز بأنهم يحطوا صورهم النهاردة بالتحية العسكرية حدادا على أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم، يا ريت كلنا نستخدم نفس الهاشتاج اللي فوق".

وفعلت نيللي كريم الشيء نفسه، ونشرت صورتها وهي تؤدي التحية العسكرية، وطالبت جمهورها المشاركة في الهاشتاق السابق.





ونشرت الفنانة أصالة، عبر حسابها على "أنستقرام"، صورة لجندي وهو يحيي العلم، وكتبت: "الله يرحم شهداءنا وصبّر قلوب أهلهم وألهمهم الصّبر والسلوان، حفظ الله مصر ورجالها وأهلها اللهمّ آمين".

وشاركت حلا شيحة بصورة كتبت عليها: "حداد على أرواح الشهداء. حسبنا الله ونعم الوكيل".





قائمة من شاركوا في الحداد تطول، ومنهم إسعاد يونس، غادة عبدالرازق، فتحي عبدالوهاب، صابرين، سليمان عيد، محمد ممدوح، ماجد المصري، وغيرهم.