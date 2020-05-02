سوق الأفلام الأمريكية تتجاهل كورونا.. الانعقاد في نوفمبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت سوق الأفلام الأمريكية AFM مواصلة تجهيزاتها لعقد دورة 2020 خلال الفترة من 3 حتى 8 نوفمبر/تشرين الثاني في سانتا مونيكا بكاليفورنيا، رغم تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وقالت سوق الأفلام، في بيان، الجمعة: "نعلم مدى صعوبة الأشهر الماضية على صناعتنا حول العالم، لكن ستستمر خطط AFM في المضي قدمًا كما هو مقرر في 2020 ".

وأشار البيان إلى افتتاح التسجيل بالسوق عبر الإنترنت في 6 يوليو/تموز، مضيفة: "مع الترحيب بالعالم في سانتا مونيكا نوفمبر/تشرين الثاني".

AFM واحدة من أسواق المبيعات الرئيسية لصناعة الأفلام المستقلة جنبًا إلى جنب مع سوق الأفلام الأوروبية في مهرجان برلين السينمائي الذي يعقد في فبراير/شباط، إضافة لمهرجان تورنتو الدولي، ومهرجان كان السينمائي الذي يعقد في مايو/أيار وتم تأجيله.