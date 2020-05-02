الجيش العراقي يتصدى لهجمات تستهدف النقاط الأمنية في محيط سامراء المزيد

تعرضت نقاط أمنية في محيط مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين، وسط العراق، مساء الجمعة، لهجمات إرهابية من مجهولين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف النقاط الأمنية بسامراء، لكن غالبا ما تتعرض تمركزات أمنية للجيش العراقي لهجمات من قبل بقايا تنظيم داعش الإرهابي.



وقالت خلية الإعلام الأمني إن القوات الأمنية تجري عملية تحقيق في حادث الهجوم المسلح الذي وقع على منزل أحد الضباط المنسوب إلى قيادة شرطة الحدود أدى إلى استشهاده وإصابة أفراد من عائلته في ناحية يثرب بقضاء بلد في محافظة صلاح الدين.

والإثنين الماضي، نفذت قيادة عمليات سامراء عملية نوعية تمكنت من خلالها، القبض على أحد الإرهابيين والذي كان يعمل سابقاً مسؤول لجنة الإعدامات في داعش، وتأتي هذه العملية بعد نصب كمين محكم له على الطريق العام قرب قضاء الدجيل، وقد اتخذت بحقه الإجراءات القانونية كافة.

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وبعد مرور أكثر من عامين على إعلان هزيمة التنظيم الإرهابي في العراق، ما زالت عناصره تشكل تهديدا على المحافظات الشمالية.

وكان الجيش العراقي قد أعلن القضاء على داعش بعد معركته الأخيرة لتحرير مدينة الموصل، آخر معاقل التنظيم الإرهابي بالبلاد، يوليو/تموز 2017.

وأطلق الجيش العراقي، في يوليو/تموز 2019، عملية "إرادة النصر" للقضاء على فلول تنظيم داعش الإرهابي في البلاد.

واستفاد تنظيم داعش من التدخلات الإقليمية لكل من إيران وتركيا في المنطقة خلال العام الماضي، كما ألقت جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا بظلالها على تعقب فلول التنظيم.