شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن عمرو الشاذلى يتعاون مع راغب علامة والجرينى فى أغاني جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يتعاون الملحن عمرو الشاذلى مع المطرب راغب علامة في أغنية ضمن ألبومه الجديد المقرر طرحه بعد شهر رمضان، وتحمل طابع الأغانى الدرامية ويقدمها بشكل جديد ومختلف عن أعماله السابقة وهى من كلمات عمرو المصرى .

كما يتعاون الملحن عمرو الشاذلى مع المطرب المغربى عبد الفتاح الجرينى بأغنية فى ألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة من ألحان عمرو المصرى، وتنتمى إلى أغانى المقسوم، وتشبه أغنية "أشوف فيك يوم" التى قدمها الجرينى قبل ذلك، واصفا إياه بصوت قوى ومميز، ويتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

فى سياق آخر طرح راغب علامة أغنية جديدة بعنوان "انتو أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوت الأمنية التى سهلت تصوير بعض القطات من أجل الكليب.

Advertisements

وكان راغب علام قد أشاد بمجهودات الحكومة اللبنانية فى مكافحة عدوى وتفشى جائحة كورونا المستجد، خاصة فيما يتعلق بجلب اللبنانيين من الخارج، ووضعهم فى الحجر الصحى، الذى وصفه بالحضارى.

وقال علامة فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "الحكومة اللبنانية أثبتت أنها تعمل بوطنية ومسئولية وباحتراف. طريقة نقل اللبنانيين من الخارج وطريقة التعامل والحجر الصحى الحضارى تستحق كل التقدير والاحترام، براڤو براڤو".

وكان النجم راغب علامة قد انضم ضمن حملات التبرعات الوطنية التى تقوم بها مختلف الجهات فى لبنان لمواجهة تفشّى وباء كورونا، حيث أعلن تبرعه بقيمة 25 مليون ليرة لبنانية، قائلاً: "أود أن أحيى الجميع على تبرّعه ولو قدّم مبلغاً زهيداً، وأضاف، "الشعب اللبناني المنهوب والمسروق هو الذى وقف فى وقت الشدّة، وفى المقلب الآخر من نهبوه وسرقوه بمليارات الدولارات مختفون حتّى هذه اللحظة".