شكرا لقرائتكم خبر عن "رحم الله موتانا".. خالد سليم ينعى ويؤدى التحية إلى شهداء بئر العبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم خالد سليم على نعى شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا، إثر انفجار عبوة ناسفة في كمين بئر العبد بسيناء.

وظهر النجم خالد سليم، يؤدى التحية إلى شهداء الوطن، عبر حسابه بموقع انستجرام، وعلق قائلاً:"حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم.. بدعوا كل زملائي وكل الفولورز بأنهم يحطوا صورهم النهاردة حداد علي أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم..يا ريت كلنا نستخدم نفس الهاشتاج اللي فوق! رحم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل المصابين من الحادث الغادر".

وحرص عدد من الفنانين على نعى رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا بشمال سيناء، والذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن والدفاع على أرض مصر الغالية، منهم الفنان أمير كرارة ومحمد هنيدى ومحمد إمام وداليا البحيرى وأشرف عبد الباقى، كما نعت أسرة مسلسل الاختيار شهداء الوطن فى سيناء.

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خالد سليم

يشار أن النجم خالد سليم، كشف مؤخرا أن انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، هو سبب تأجيل طرح كليبه الجديد "اللى فات مات"، مطالبا أبناء الشعب المصرى بمواجهة هذا الفيروس بالالتزام بالإرشادات الطبية والصحية والتعاون بين الجميع حتى القضاء عليه.