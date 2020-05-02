شكرا لقرائتكم خبر عن من الحاجات اللى تفرح.. أمير كرارة يعلق على رسالة طفل تمنى أن يكون مثل منسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أمير كرارة رسالة الطفل إسلام الذى تمنى من خلالها أن يصبح مثل الشهيد أحمد صابر المنسى، حيث تأثر بشخصيته عقب مشاهدته مسلسل الاختيار.

وقال النجم أمير كرارة، عبر حسابه بموقع تويتر، الذى يجسد دور شخصية الشهيد أحمد صابر منسى في مسلسل الاختيار:" من الحاجات اللي تفرح ربنا يحفظك يا إسلام ".



أمير كرارة

ونشرت صفحة شركة "سينرجى" تغريدة على تويتر، مفادها، أن شخصية الشهيد أحمد صابر منسى لم تؤثر فى الكبار فقط بل لامست قلوب الأطفال.

وعلقت الصفحة، على رسالة طفل يدعى إسلام يتمنى من خلالها أن يكون مثل الشهيد أحمد صابر المنسى: "شخصية منسي مأثرتش في قلوب الكبار لا ده لمست الأطفال اللي هما أملنا فيهم بكرة إنهم يطلعوا رجالة وأبطال زيه.. ده الطفل (إسلام) مامته لقيت الجواب ده هو اللي كاتبه بعد ما شاف مسلسل الاختيار وأعجب بشخصية منسي وإنه قد إيه حابب يبقى زيه في المستقبل".

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وكتب الطفل أسامة: "ممكن يا رب لما أكبر أكون زى الضابط منسى، مش أنا يا رب بحبك وبصلى وبأكل القطط وبساعد الغلبانين والفقراء وأنت بتحب كدة، أنا كمان نفسى تعملى اللى بحبه وأكون زى منسى راجل وأفرح ماما ومصر كلها عشان خاطرى وافق.. بحبك يا رب إسلام محمد أسامة".

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل.