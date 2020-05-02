شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجدي يشكر صناع مسلسل النهاية بعد مشاركته كضيف شرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان أحمد مجدي الشكر لصناع مسلسل النهاية، بعد ظهوره ومشاركته في الحلقة الثامنة كضيف شرف في الحلقة بشخصية "سميح أرسلان".

ونشر مجدي صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتب: "الاسم: سميح أرسلان، العنوان: الواحة، شكراً لكل نجوم وصناع مسلسل النهاية وبتمنى لكم النجاح الدائم".

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ويشارك الفنان أحمد مجدي في بطولة مسلسل "فرصة تانية" مع النجمة ياسمين صبري، الذي يعرض حالياً في السباق الرمضاني، ومن إنتاج شركة سينرجي.

وشهدت الحلقة السابعة من مسلسل "فرصة تانية" مفاجأة كبيرة، بعدما قابلت ريهام – أيتن عامر – ووالدها رشدى – أشرف زكى - زياد – أحمد مجدى – فى مكتب صديقه المحامى كمال – أحمد الشامى، لإنهاء إجراءات دفع مؤخر الصداق، وبمجرد إعطاء زياد الشيك لريهام يفاجأ بتقطيعها للشيك وتصدمه بإخباره أنها حامل.

كما كشفت الحلقة عن ظهور والد مدحت – دياب – وهو صبرى عبد المنعم، بعد زيارة مدحت له فى دار المسنين، ويعاتبه على معاملته له منذ الصغر والقهر الذى كان يعيش فيه، ليحضر أحد المسؤولين فى الدار ويخبر مدحت بأن والده يحتاج عمليه بتكلفة كبيرة إلا أن مدحت يرفض ويؤكد أنه يكتفى بدفع مصروفات الدار.