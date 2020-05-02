شكرا لقرائتكم خبر عن رجالة البيت الحلقة 8.. تيمون وبومبا يفشلان فى إفساد زواج عيد وفرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدفة تجمع "عيد" بيومى فؤاد مع "فرح" عارفة عبد الرسول والدة "بومبا" أكرم حسنى فى الحلقة الثامنة من مسلسل "رجالة البيت"، بعدما ظلا يتحدثا على فيس بوك سنوات من خلال أكونتات بأسماء غريبة إلى أن تقابلا واكتشفاهما أنهما يعيشان فى نفس المنزل ولا يعرفان بعضهما، ويقرران الزواج ولكن لم يتفق تيمون وبومبا بعدما تقدم عيد للزواج منها.

ويخطط تيمون وبومبا لإفساد زواج عيد وفرح، ويبلغان عيد أنهما موافقين على زواجه من فرح، وأن هدية زواجهما حمام مغربى وحجزا له فى فندق لذلك، ويتقمص تيمون وبومبا شخصين مغربيين ويذهبان إلى الفندق قبل عيد، ويتفقان معه على ما سيقوم به، ويخبراه أنهما سيرمان صورة فرح على ذراعه كهدية لها.

ذهب عيد مرة أخرى لطلب الزواج من فرح، ويطلب تيمون وبومبا من عيد الكشف عن الهدية الخاصة بفرح وهى صورتها على ذراعه وتفاجأ فرح بأن الصورة لضفدع وتسعد فرح بالصورة ويكتمل الزواج وسط صدمة كبيرة لتيمون وبومبا.

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مسلسل "رجالة البيت" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل اسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى











