شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج محمد منير ناعيا شهداء بئر العبد: مفيش للحزن مكان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم الكبير محمد منير على نعى شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا أمس إثر انفجار عبوة ناسفة في بئر العبد بسيناء.
ونشر الكينج محمد منير صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتب: "لو على الحزن بنعرف نحزن بس مفيش للحزن مكان ابني هيفضل جوه فى قلبي صورة بتضحك بالألوان".
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وحرص عدد من الفنانين على نعى رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا بشمال سيناء، والذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن والدفاع على أرض مصر الغالية، منهم الفنان إمير كرارة ومحمد هنيدى ومحمد إمام وداليا البحيرى وأشرف عبد الباقى، كما نعت أسرة مسلسل الاختيار شهداء الوطن فى سيناء.
وأعلن المتحدث العسكرى، العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، مساء الخميس، استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف وثمانية جنود فى تفجير عبوة ناسفة استهدف مدرعة عسكرية
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