شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة "سينرجى" تنشر رسالة مؤثرة من الطفل إسلام: ممكن يا رب لما أكبر أكون زى منسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صفحة "سينرجى" للإنتاج الفنى تغريدة، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مفادها، أن شخصية الشهيد أحمد صابر منسى لم تؤثر فى الكبار فقط بل لامست قلوب الأطفال.

وعلقت الصفحة، على رسالة طفل يدعى إسلام يتمنى من خلالها أن يكون مثل الشهيد أحمد صابر المنسى: "شخصية منسي مأثرتش في قلوب الكبار لا ده لمست الأطفال اللي هما أملنا فيهم بكرة إنهم يطلعوا رجالة وأبطال زيه.. ده الطفل (إسلام) مامته لقيت الجواب ده هو اللي كاتبه بعد ما شاف مسلسل الاختيار وأعجب بشخصية منسي وإنه قد إيه حابب يبقي زيه في المستقبل".

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حيث كتب: "ممكن يا رب لما أكبر أكون زى الضابط منسى، مش أنا يا رب بحبك وبصلى وبأكل القطط وبساعد الغلبانين والفقراء وأنت بتحب كدة، أنا كمان نفسى تعملى اللى بحبه وأكون زى منسى راجل وأفرح ماما ومصر كلها عشان خاطرى وافق.. بحبك يا رب إسلام محمد أسامة".



تامر مرسى عبر حسابه بموقع تويتر



رسالة الطفل إسلام محمد إسامة

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل.