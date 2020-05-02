شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد فهمى يسخر من صوت هنا الزاهد فى "رجالة البيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "رجالة البيت"، سخرية أحمد فهمى صوت زوجته الفنانة هنا الزاهد، وذلك فى أحد مشاهد الحلقة، حيث جلس تيمون – احمد فهمى – وبومبا – أكرم حسنى – للتفكير فى طريقة لافساد زواج والد الأول عيد – بيومى فؤاد – من والدة الثانى فرح – عارفة عبد الرسول بعدما اتفقا على الزواج.

ويشتكى بومبا لتيمون بأن يضع حداً لتصرفات والده لأن يظل يكلم والدته فى التليفون ليلاً،، فرد عليه تيمون بأنه من الممكن أن تكون والدته تتحدث مع محمد الشرنوبى فى التليفون وليس والده، ليأتى رد بومباً أن والدته يستحيل تفعل ذلك لأن الشرنوبى أصغر منها بكثير وأنها تحدثت معه فقط لطلب رقم أحمد مالك لأنها من معجبيه.

وأضاف بومبا لتيمون أنها عندما دخل على والدته سمعها تقول يا منال، فرد عليه تيمون ما يمكن تكون طنط منال لوكن طنط منال أجش عامل زى صوت الفنانة الرقيقة هنا الزاهد.

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مسلسل "رجالة البيت" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل اسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى