فيديو| أحمد فلوكس: "لن أعمل مع السبكي مرة أخرى.. ما بيدفعش الفلوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
قال الفنان أحمد فلوكس إنه غير نادم على فيلم "30 يوم في العز"، مضيفا أن الفيلم دمه خفيف.
وأشار خلال حوار مع برنامج "شيخ الحارة والجريئة" إلى أنه كان يحتاج هذه النوعية بعد عامين من الغياب بعد مسلسل العراف، كما أنه يحب الطبقة الشعبية.
وكشف "فلوكس"، أنه لن يعمل مع المنتج أحمد السبكي مرة أخرى، متابعا: "هو راجل جميل وبيحب الفن وراجل دمه شربات وحنين، لكنه لا ينفذ اتفاقاته، ومبيدفعش أصلا، أنا بقالي 20 ألف جنيه".
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