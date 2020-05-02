أحمد فهمي يسخر من صوت زوجته هنا الزاهد في ثامن حلقات رجالة البيت

تشهد أحداث الحلقة الثامنة من المسلسل الرمضاني "رجالة البيت"، سخرية أحمد فهمى (تيمون) من صوت زوجته الفنانة هنا الزاهد، وذلك حينما جلس تيمون و أكرم حسني (بومبا) للتفكير فى طريقة لتخريب فرح بيومى فؤاد (عيد) وعارفة عبد الرسول بعدما اتفقا على الزواج.
وخلال الحلقة يطلب بومبا من تيمون بأن يضع حداً لتصرفات والده لأن يتصل بوالدته فى التليفون ليلاً، ليرد عليه تيمون بأنه من الممكنأن تكون والدته تتحدث مع محمد الشرنوبى فى التليفون وليس والده، ليأتى رد بومباً أن والدته من المستحيل ان تفعل ذلك، لأن الشرنوبى أصغر منها بكثير وأنها تحدثت معه فقط لطلب رقم أحمد مالك لأنها من معجبيه.
وتنتهي الأحداث بقول بومبا لتيمون أنه عندما دخل على والدته سمعها تقول يا منال، فرد عليهتيمون ما يمكن تكون طنط منال، لان طنط منال صوتها عامل زى صوت الفنانة الرقيقة هنا الزاهد.
يذكر ان مسلسل "رجالة البيت" من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، أكرم حسني، بيومي فؤاد، ويزو، لطفي لبيب، محمد جمعة، عارفة عبد الرسول.
وتدور أحداثه حول تنقل تيمون وبومبا للإقامة في منزل جدهما، وهناك يفاجآن بأن عليهما تحمل المسئولية كاملة، والتكاتف مع بقية أفراد الأسرة من أجل الوقوف بوجه مالك البيت الذي يقطنه جدهما والذي يحاول أخذه منه لبناء برج سكن.
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