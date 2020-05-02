أحمد زاهر مهدد بالقتل بسبب البرنس

تأثر جمهور السوشيال ميديا بأداء الفنان أحمد زاهر لدرجة جعلته يتلقى تهديدات بالقتل عبر منصات التواصل الاجتماعي تويتر و انستجرام وذلك بعد تقديمه لشخصيةفتحي في مسلسل البرنس وسعيه لقتل أخيه وعائلته بسبب الميراث.
وقد تعرض زاهر لتهديدات بالضرب والقتل بجانب السب المستمر
يذكر أن مسلسل البرنس حقق نجاح كبير منذ عرض حلقاته الأولى، المسلسل من بطولة محمد رمضان، نور، روجينا، رحاب الجمل ومن إنتاج سينرجي وتأليف وإخراج محمد سامي.
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