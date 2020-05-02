بعد تجسيد دور "عشماوي" باحترافية.. أحمد العوضي مطلوب للمصريين

تصدر الفنان أحمد العوضي، معدلات الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد نجاحه في تجسيد دور الإرهابي هشام عشماوي بمسلسل الإختيار بطولة الفنان أمير كرارة.
.ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج أحمد العوضي، وهشام عشماوي، مع لقطات من مشاركته في مسلسل الإختيار، مؤكدين انه جسد الدور بشكل احترافي واستطاع إقناع المشاهدين
وعلق عدد من الجمهور بطريقة كوميدية، بأن المشاهدين بدأت تقتنع ان الفنان أحمد العوضي نظرا لتجسيده دور "عشماوي" باحترافية، صنع حالة كراهية للفنان بشكل واقعي، غير مدركين بانها دراما وتجسيد للواقع.
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