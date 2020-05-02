"قادرين" لنجوم التسعينات تحقق ١٣ مليون مشاهدة في أسبوع

بعد مرور أسبوع على عرض أغنية "قادرين" الذي يقوم بغنائها نجوم جيل التسعينات حميد الشاعري وإيهاب توفيق وهشام عباس ومصطفى قمر، حققت الأغنية نجاح كبير ولاقت إعجاب الجمهور، الذي أشاد بها عبر وسائل التواصل الإجتماعي "السوشيال ميديا"، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة كبيرةتصل إلى ١٣ مليون مشاهدة خلال أيام معدودة فقط من عرضها.
الأغنية عبارة عن فيديو كليب مصور، كلمات الشاعر أحمد حسن رؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبدالمنعم، ومكساج وماستر "توما" تحت إشرافورؤية الكابو حميد الشاعري، الذي يجهز لطرح ألبومه الجديد مع شركة "كامب" للإنتاج الفني، حيث أنه فى المراحل النهائيه للمكساج والماستر للألبوم.
أغنية "قادرين" تم تصويرها ومونتاجها في ٣ أيام متواصلة قبل شهر رمضان مباشرة، والكليب فكرة ورؤية أحمد درويش، الذي تمكن من جمع ٤ من نجوم جيل التسعينات في أغنية واحدة، وإخراج أكرم فاروق.
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