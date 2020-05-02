زينة بإطلالة جديدة خارج الحجر المنزلي

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية زينة محبيها بصور جديد بعد ان كسرت الحجر المنزلي واثناء تجولها بسيارتها، وظهرتفي الصور التي نشرتها وهي ترتدي نظارتين للشمس مختلفين عن بعضهما في نفس الصور التي التقطتها داخل السيارة.

وتجسد زينة في مسلسل جمع سالم شخصية فتاة نشأت في ملجأ أيتام بعد سقوط منزل عائلتها وتفرق أخوتها، ولكنها وتتعلم وتصبح طبيبة، وخلال الحلقات يبدأ أخواتها في الاجتماع مرة أخرى بعدما ذهب كل واحد فى طريق مختلف عن الآخر منذ الطفولة وهم محمد شاهين وميدو عادل وملك قورة، وهم من عائلة سالم ولذلك سمي المسلسل بهذا الاسم.

مسلسل "جمع سالم" تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد، وبطولة زينة، دلال عبدالعزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب، ريم البارودى، ملك قورة، ميدو عادل، محمد علاء، سامح الصريطي، محمد دسوقي، أيمن عزب، أحمد سلطان وحنان سليمان وتدور الأحداث في سياق درامي اجتماعى حول فكرة "التبني" والعلاقات الأسرية.

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