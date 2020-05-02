خالد سرحان يتورط في جريمتي نصب وزنا

وبدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "خيانة عهد" حيث تعرض "مروان" لعملية نصب بسبب خيانته لـ زجته عبير صبري والذي يجسد هذه الشخصية الفنان خالد سرحان، حيث كان مواعد امرأة كانت طالبة الخلع من زوجها وطلبت منه أن يترافع عنها بطبيعة عمله كمحامي، ولكن اقتحم زوج هذه المرأة مكتب "مروان" ووجدهم متلبسين حيث كانوا يرتدون ملابس النوم، وقام زوجها بتصويرهما لمساومة "مروان" وإرغامه إمضاء وصولات أمانة بمبلغ 2 مليون جنيه.

وهدد زوج المرأة "مروان" برفع قضية زنا عليهما خاصة بتصويرهم مقطع فيديو ظهر فيه الثنائي في شكل غير لائق ويثبت خيانتهما، كما سلط رجاله البلطجية أن يحطموا المكتب ويستولوا على كل ما فيه من أموال وأوراق مهمة، بالإضافة إلى ضربه بشكل مبرح بعد مضي الايصالات.