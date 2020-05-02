كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد انفصاله عنها.. أحمد فاروق فلوكس: "هنا شيحة ست جدعة وبمليون راجل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفنان أحمد فاروق فلوكس عن سبب طلاقه للفنان هنا شيحة.

تحدث أحمد فاروق فلوكس خلال لقائه في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي،حيث أكد أنه قام بتطليقها بناءً على رغبتها، لافتًا إلى أنها من السيدات الذين لا يمكن تعويضهم، حيث قال :"هنا ست جميلة جدًا من الناس اللي قابلتهم في حياتي ميتعوضوش، ست بمليون راجل، كانت بتحبني جدًا".

وأشار أحمد فاروق فلوكس أن سبب طلاقهم يعود له لأن طبعه صعبًا،بالإضافة إلى أن عصبي الطبع، وأشار أنه طلقها بسبب رغبتها، مُوضحًا :"لغاية ما أموت أي حاجة هنا هتطلبها هعملهالها".

وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.

ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.