سلاف فواخرجي: لا أنسى إساءة كاريس بشار لي ولن أسامحها

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أكدّت الممثلة السورية سلاف فواخرجي أنه لا يمكن أن تنسى الإساءة التي سببتها لها مواطنتها الممثلة كاريس بشار.
خلاف سلاف وكاريس عمره أكثر من 20 عاماً، وأسبابه لازالت مجهولة في الإعلام، وسلاف خلال حلولها ضيفة على برنامج "معكم بالبيت" على إذاعة نينار FM قالت: "لن أسامح كاريس لأن خلافي معها إنساني وليس تنافسيًا أو شخصيًا، وقد عادت علاقتي بزوجي جيدة ولا تعليق لي على أعمالها، في إشارة منها على أن كاريس بشار هي سبب انفصالها عن زوجها وائل رمضان منذ سنوات".
وحول سر خلافها مع كاريس بشار قالت سلاف: "لا تعليق ما بحب انسأل هالسؤال"، مشيرة إلى أن "المشكلة إنسانية جارحة ومن الأفضل عدم ذكرها، والمشكلة قديمة مش مستاهلة لأنه كبرنا".
وطالب الجمهور سلاف فواخرجي بمسامحة كاريس والتغاضي عن هذه الإساءة خاصة في شهر رمضان الذي يتصالح فيه المتخاصمون ويسامح بعضهم البعض.
وكان من المفترض أن يعرض لـ سلاف مسلسل "شارع شيكاغو" في رمضان، الا انه وبسبب انتشار فيروس كورونا تأجل عرض العمل، لأن مشاهد التصوير الخاصة به لم تنته.
أما كاريس تشارك في رمضان الحالي في مسلسل "سوق الحرير" بشخصية "قمر" إحدى زوجات "عمران" (بسام كوسا).
وحل دورها قالت بشار في احدى مقابلاتها أن "شخصية قمر محرك لمجموعة أفعال تتسبب بردود أفعال، لكن دوافعها نبيلة، يحركها إحساسها بالنقص كونها الزوجة التي أنجبت البنات، وتراها نقطة ضعف، تحاول أن تحظى بمحبة زوجها و تكون رقم واحد في المنزل".
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