بسمة بوسيل تعود للغناء من جديد وتوجه تحية لهذا الفنان

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طرحت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني كوفر أغنية "إيلا راح الغالي" للفنان المغربي حاتم عامور بصوتها عبر صفحتها على موقع "يوتيوب".
ونشرت بسمة مقطع منها عبر صفحتها على "انستقرام" أرفقته بتعليق قالت فيه "و بلادي هي المرايا اللي كنشوف راسي فيها، توحشت المغرب و درت هاد الكوفر من حبي لهاد الاغنية ، تحية لخويا الكبير حاتم عامور على اغانيه الرائعة و المميزة .خليكم فالدار ، تحيا بلادي ، يا رب يحفظ المغرب و شعبها".
أغنية بسمة كانت فرصة ليطالبها الجمهور من جديد بعودتها إلى الغناء الذي اعتزلته بعد زواجها الفنان المصري تامر حسني، وهذا ليس الكوفر الأول لـ بسمة، فقد سبق وطرحت بصوتها أغنية "كفاياك أعذار" لزوجها تامر.
بسمة تمتلك علامة مكياج باسمها ويتابعها عدد كبير من فتيات الوطن العربي ويتأثرن بها لناحية تنسيقها ملابسها وطريقة وضعها لمكياجها.
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