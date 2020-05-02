شاهدوا طفلة اغنية " بابا فين" أين أصبحت اليوم

من منا لا يذكر فرقة "فري بيبي" المؤلفة من 7 أطفال، والتي حققت نجاحاً كبيراً منذ سنوات عديدة حين قدمت أغنية " ​بابا فين​ ".

إحدى الفتيات في الفيديو كليب كبرت وتزوجت ، ونورد لكم صورتها .

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أغنية "بابا فين"، تم ضمها الى الالبوم مع 7 أغنيات أخرى وهي: أنا كتكوت ، ماما، حب بابا، بزازة ، أم البلاد ، فيها إيه ، وهريدي، وحمل هذا الألبوم إسم "بابا فين".

ويُعد هذا الألبوم الأول والأخير لفرقة الأطفال الشهيرة .



وكانت أغنية بابا فين من كلمات مصطفى كامل، والحان مصطفي كامل، وتوزيع أحمد نصر، وإخراج نصر محروس.