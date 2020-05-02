بالصورة : ابن النجم التركي الشهير يشاهد والده بدور عثمان

أشعلت صورة ابن النجم التركي الشهير ​بوراك أوزجيفيت​ مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر بوراك صورة كاران في صفحته على موقع "انستاغرام" في من الخلف وهو يشير بإصبعه إلى صورة والده في مسلسل "قيامة عثمان" التي تعرض على تلفاز معلق على الحائط، وعلق عليها "روح روحي".



الصورة التقطت من الخلف فلم يبد وجه كاران إلا أنها أشعلت مواقع التواصل وتناقلها المتابعون بكثافة كما عبروا عن إعجابهم بظرافة طفل أشهر ثنائي في تركيا.



وبدا واضحاً أن كاران ابن بوراك وفهرية أفجين كبر كثيراً خلال الأسابيع الماضية بعد أن نشرت والدته صورة له تظهر ملامحه بوضوح، ليتفاعل الجمهور بقوة مع ظهوره الأول، حيث أكد الكثيرون أن عينيه وحاجبيه نسخة عن والده النجم التركي حتى نظرة عينيه نسخة طبق الأصل من أبيه.

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وكانت فهرية قد أنجبت ابنها الوحيد كاران في المستشفى الأميركي في اسطنبول منتصف شهر أبريل الماضي، وحصلت بعدها على عطلة طويلة وابتعدت عن العمل الفني لرعاية مولودها، برغم ظهورها في بعض الحملات الدعائية.