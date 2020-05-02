بسبب كورونا.. ساني ليون تقيم مكتبها الجديد بموقف سيارات!

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

قامت ساني ليون بتحديث معجبيها حول أنشطتها اليومية وسط حظر فيروس كورونا، وذلك على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

في الوقت الحال ، دفع الحظر النجمة ساني ليون، التي بقيت في المنزل لبعض الوقت بسبب الوباء، إلى مشاركة صور جديدة على حسابها الشخصي بموقع الواصل الاجتماعي على Instagram لمشاركة تحديث جديد عن حياتها.

نشرت الممثلة صورة لنفسها وهي تتحدث على الهاتف أثناء وجودها في بمقرها السكني، وبدت ساني جميلة في قميص أصفر مع بنطلون رمادي مزركش حذاء أسود.

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ظهرت الممثلة على شكل غريب الأطوار أثناء النقر على الصورة. ومع ذلك ، فإن ما لفت انتباهنا هو الشرح المرفق على الصورة، حيث وقالت أن موقف السيارات أصبح مكتبها الجديد.

وكتبت ساني ليون: “أخيرًا إلى المكتب لإجراء بعض المقابلات الهاتفية !!! أه انتظر ، أنا في مرآب للسيارات حياتي الجديدة !#SunnyLeone”.

في غضون ذلك ، يحرص عدد كبير من المشاهير على نشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم يحثون معجبيهم على البقاء في منازلهم وتجنب الخروج للأسابيع القادمة.