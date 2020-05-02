حسن عسيري يوضح حقيقة علمه بالمقلب في "رامز مجنون رسمي"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان حسن عسيري عن تفاصيل تعرضه للمقلب في برنامج "رامز مجنون رسمي"، مؤكدًا أنه لم يكن على علم بالتفاصيل قبل التصوير.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "اللي خدعتني هي أروى لأني سجلت معها لقاءات سابقة، وأعرف أن كثير من الناس يقولون إن هذه المقالب غير صحيحة".

وأوضح عسيري أن فريق الإعداد اتصل به وأخبره بالبرنامج وطلبوا منه ارتداء ملابس كاجوال أفضل من ملابسه المفضلة، مضيفا: "أنا وأقسم بالله واللي يحفظ بناتي ما أدري".

وتابع الفنان السعودي: "بعد مرور الصدمة الأولى بدقيقة ونصف أنا قررت بداخل قلبي إني أحاول أكمل على قدر ما أقدر، ولو تلاحظون إني حاولت أمسك نفسي وأعصابي.

وأكمل حديثه:"أنا صرحت للعربية إني ما وافقت مباشرة على البث، وقعدت ٣ أيام أفكر في الموضوع، وفي النهاية وافقت لأن رامز في الواقع هو إنسان مؤدب".

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وكانت حلقة حسن عسيري في برنامج "رامز مجنون رسمي" قد حققت رواجا واسعا لتتصدر قائمة الترند في موقع تويتر، حيث دشن رواد مواقع التواصل وسما بعنوان حسن عسيري تلقى الفنان السعودي عبره إشادات واسعة بعد حلقته في برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال المعروض على قناة mbc مصر.

وجاءت الإشادة متضمنة أخلاقيات الشعب السعودي بعد الحلقة نتيجة ردود الفعل التي قام بها عسيري والذي لم يتفوه بأي لفظ خادش بخلاف الضيوف الذين استضافهم رامز سابقًا.

وكان عسيري قد عارض بث الحلقة التي حل فيها ضيفا لمقلب برنامج "رامز مجنون رسمي"، وبعد ثلاثة أيام من غضبه، اقتنع ليوافق على بثها بعد يقينه بأن الترفيه هو جزء من حياة الناس وإدخال السرور على المشاهدين أمر جميل.

وروى الفنان السعودي تفاصيل القصة قائلا: "عندما حضرت، استقبلتني الفنانة أروى وأجرت معي حوارا لمدة نصف ساعة، وحينها كانت الأمور على ما يرام، وفجأة ظهر "رامز" أمامي لينتابني مزيج بين الضحك والزعل، وكان فريق العمل في غاية الاحترام والذكاء في إيهام الناس والضيوف بجدية الحلقة، لذا هناك الكثير سألني عن مصداقية ترتيب المقلب".

وعسيري هو مدير شركة الصدف للإنتاج الصوتي والمرئي المحدودة إحدى شركات مجموعة mbc وإحدى أكبر شركات الإنتاج التلفزيوني في القطاع الخاص بالعالم العربي بقدرتها التمويلية والإنتاجية. وأعماله حصدت عدة جوائز ذهبية.