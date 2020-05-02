الإعلامية ليال سعد تتهم جوليان فرحات بالتحرش بها جنسياً! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الإعلامية اللبنانية ليال سعد، عن تحرش مواطنها الفنان جوليان فرحات، جنسيًا بها، موثقة تصريحاتها الصادمة بمقطع فيديو لم يظهر منه سوى أصابعه التي تحرشت بجسد "ليان" وهي على شاشة التلفزيون.

ونشرت ليان عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، منشورا طويلاً، قالت فيه: "وصلني هيدا الفيديو فتحت لشوف مين المحترم اللي مصوره وحاططه STORY على انستغرام، تبّين انو الشاب ممثل لبناني اسمه جوليان فرحات".

وتابعت: "هيدا الممثل يفترض أنه يحتك بشكل يومي بممثلات، يصّور مشاهد تتطلب احتكاك جسدي، فعم تتخايلو بلحظتها وين بكونوا أفكاره؟".

وأردفت جوليان: "مع كل احترامي لمشاكلك النفسية مش هيك بتحلها وهاي مش طريقة لتفجير الكبت.. في معالجين نفسيين كتير بلبنان وأصحاب كفاءة عالية جداً وعدد كبير منهم بقدم خدمات من دون أي بدل مادي مجرّد لمساعدات الناس وتخفيف الكبت الخطير بهالمجتمع لأنو بيعتبروها رسالة ضرورية".

وأنهت تصريحها بالقول: "بنصحك بزيارة أحدهم أو التواصل معهم.. خطوة بتساعدك بشغلك قبل كل شي تاني.. ومؤسف إنك عم تضحك بهيدي الطريقة على الشي اللي عم تعملوا بالفيديو، أنا للأمانة وجعني قلبي عليك، عسلامة إن شاء الله".

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وانهالت التعليقات السلبية على الفنان جوليان فرحات، بعد ما نشرته ليان، وعلق أحدهم قائلاً: "العقد النفسية عميقة وتطل علينا بواسطة تلك الحركات والتصرفات.. ما قصرت ليال وندعو للممثل الكريم بالشفاء العاجل".

وقال آخرون: "مش هاد يلي هاجم ماغي بو غصن رجع اعتذر؟ طب ولله انو مبين عليه مش موزون في وشة الزلمي مش مرتاح"، و"هوي مريض نفسياً انا مرقت فترة شفت فيديوهاتوا صراحة هوي انسان مثل كم مسلسل وماعاد بين وعم يعمل اي شي لحتى ينشهر وعندوا كتير عقد نفسية وبتظهر بالايف تبعوا لكن في شخص طبيعي بيعترف انوا بحشش بأحد اللايفات تبعوا".

يُذكر أن جوليان فرحات، بدأ في مسلسل "حلم آذار" عام 2006، وانتقل بعدها للتلفزيون من خلال مسلسل الحب الحقيقي والذي جسد فيه شخصية "راكان" زوج باميلا الكيك، كما شارك الفنانة ميريام فارس في كليب "كيفك إنت".

وأدمن جوليان المخدرات فترة طويلة، لكنه توقف وتعالج من خلال السفر، وقد تم سجنه لأكثر من شهر بجرم تعاطي المخدرات، كما تم التحقيق معه على مدى سبع سنوات بتهمة عبادة الشيطان، انطلاقا من أنه في فترة من الفترات كان يرتدي ثيابا غريبة ويطيل شعره ويضع قرطا في أذنه فظن مجتمعه أنه يعبد الشيطان.