شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى ممثلة الأدوار الصعبة تصل لأقصى درجات النضج فى "لعبة النسيان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردود فعل إيجابية تلقاها مسلسل "لعبة النسيان" بطولة النجمة دينا الشربينى، والذى تنافس به خلال موسم دراما رمضان الحالى، حيث تعد دينا من الفنانات اللاتى يتمتعن بموهبة جيدة تمكنها من تقديم أدوار إستثنائية، تميزها عن باقى نجمات جيلها.

نجاح دينا الشربينى فى "لعبة النسيان" سبقه عدد من النجاحات فى مسلسلات "طرف ثالث" و"حكايات بنات" و"موجة حارة"، و "جراند أوتيل" و"زى الشمس" وغيرها من الأعمال التى قدمت فيها الدور الثانى أو التى اعتمدت فيها على البطولة الجماعية، لتتأكد موهبة الشربينى لتحجز مكانها فى عالم البطولة المطلقة مع كل موسم بدراما رمضان، بجانب تمتعها بذكاء فى اختيار موضوعات أعمالها التى تصاحبها عمليات التدقيق والبحث والدراسة للشخصية التى تلعبها، مع التنوع فى القضايا التى تناقشها مع كل عمل .

وراء كل عظيم امرأة ، لكن فى حالة دينا فوراء كل عظيمة رجل، ذلك الرجل هو النجم الكبير عمرو دياب الذى وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل "لعبة النسيان" فالهضبة بالنسبة لدينا محل ثقة سواء فى آرائه الفنية أو الحياة بشكل عام لأنه يتمتع بخبرة كبيرة فى هذا وذاك – بحسب دينا الشربينى -

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وعن موسيقى الهضبة فى المسلسل صرحت دينا الشربينى إن موسيقى مسلسل "لعبة النسيان"، التى تحمل بصمة عمرو دياب، علقت فى ذاكرتها من أول استماع، وهى أكثر ما يعجبها فى المسلسل، فهو الداعم لها دائما ولا يرى حرجا من أن يقول رأيه فيما لا يعجبه .

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربينى ويشاركها أحمد داود، إنجى المقدم، محمود قابيل، أسماء أبواليزيد، على قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل أحمد حاتم.

وتدور أحداث مسلسل «لعبة النسيان» حول رقية، والتى تجسدها دينا الشربيني، حيث تعرضت لحادث أدى إلى دخولها غيبوبة 4 أشهر وفقدانها الذاكرة المتعلقة بآخر 6 سنوات من عمرها.