شكرا لقرائتكم خبر عن متابعون يشيدون بـ"لما كنا صغيرين" ويصفونه بالحصان الأسود للموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد عدد من متابعى موسم دراما رمضان بمسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج ومحمود حميدة وخالد النبوى، واصفين العمل بالحصان الأسود للموسم الدرامى، كما أشادوا بأداء ممثليه وإيقاع العمل المتوازن السلس وكادرات مخرجه محمد على.

وفى حلقات العمل يستعين مخرج العمل محمد على بلقطات "فلاش باك" ليمنح المشاهد شعورا بأن ما يقال على لسان شخصيته حقيقة، ولكن ما زالت الحكاية تحمل لغزا كبيرا، وفى هذا مشهد قص فيه يحيى، قصة تجارة نهى "نسرين أمين" فى المخدرات وكان لديها مشاكل مع مورديها فى الخارج، وتلك الشهادة ما أملاه عليه محمود حميدة.

تدافع دنيا "ريهام حجاج" عن صديقتها "نهى" وتكذب طليقها يحيى "محمود حجازى" وتثق أن نهى لا يمكن أن تتاجر فى المخدرات فهى صديقة عمرها، وفى جلسة مع ياسين "خالد النبوى" فى أحد المطاعم، تقص دنيا قصة تعرفها على سليم وما يخبئ من أسرار، خاصة أنهما يتأكدان من أنه يقف وراء كل هذه الأحداث، ويكل ياسين فى عمل مكتبه بمراقبة سليم 24 ساعة.

ويراقب سليم "محمود حميدة" جلسة "دنيا وياسين" بالصوت والصورة عن طريق كاميرا فى المطعم الذى جمعهما، ويدبر مع محاميه "أشرف زكى" مصيبة لياسين خالد النبوى، ويواجه "سليم" محمود حميدة، "دنيا" ريهام حجاج بحديثها مع خالد النبوى فى أنها تشك فى أنه من قتل "نهى" وتتحداه وتصر على الكشف عن مرتكب كل هذه الجرائم.

يحاول "سليم" الوقيعة بين الأصدقاء، ويصطحب كريم قاسم فى مكتبه ويريه فيديو لنهى نسرين أمين وهى توشى بصديقتها "دنيا" ريهام حجاج التى تدافع عنها وترفض فكرة إتجارها فى المخدرات.

Advertisements

ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة دى إم سى dmc الساعة 9:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 10:15 مساء، وعلى القناة الأولى المصرية الساعة 11 مساء.

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.