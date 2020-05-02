شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تشارك فى قافلة الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لمساعدة 150 ألف أسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة ليلى علوي على مشاركة متابعيها وجمهورها بلقطات من مشاركتها في قافلة الخير التي نظمها صندوق تحيا مصر لمساعدة 150 ألف أسرة في 22 محافظة.

ونشر ليلى علوي صورا من مشاركتها عبر حسابها بموقع إنستجرام، وكتبت: "من إطلاق صندوق تحيا مصر لأكبر قافلة خير محملة بالمواد الغذائية لـ 150 ألف أسرة بـ22 محافظة، بحضور وزير الإعلام ومجموعة من الفنانين، ودكتور علي جمعة، اتشرفت جداً بدعوتي، وبشكر صندوق تحيا مصر على المجهود وعلى المساعدة وكل الشرفاء اللي يهمهم يساعدوا البلد".

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وعلى سياق آخر، استقبل اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس، تحت رعاية اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، قافلة صندوق تحيا مصر التي تشمل المساعدات الغذائية واللحوم الجمعيات لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بعدد 6 آلاف كرتونة مواد غذائية و5 أطنان من اللحوم ضمن أنشطة مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" التي أطلقها الصندوق اليوم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.



ليلي علوي والدكتور على جمعة

حضر الفعاليات التي أقيمت بالمدينة الرياضية بالسويس كلا من ميرفت فهمي، مدير عام التضامن الاجتماعي ومحمد سعد، مدير عام الشباب والرياضة ومحمد سمير وأسماء رضا، منسقي صندوق تحيا مصر بالسويس ورؤساء الجمعيات الأهلية التي تم اختيارها من قبل التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الصندوق .

وأشاد السكرتير العام، بكافة المبادرات التي أطلقت لمواجهة أزمة كورونا وعبور هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مثمنًا جهود صندوق تحيا مصر في توفير احتياجات الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة.