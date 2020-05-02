شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة تانية الحلقة 8.. زياد يشكك فى حمل ريهام وياسمين صبرى تعثر على ابنة أختها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تذهب ملك – ياسمين صبرى – فى بداية الحلقة الثامنة من مسلسل "فرصة تانية" إلى أختها مريم – هبة مجدى – فى المول لمساعدتها فى إيجاد طفلتها زينة التى اختفت منها، ويحضر مدحت زوج مريم – دياب – إلى المول ويعنف مريم، وتستطيع ملك "ياسمين صبرى"، العثور على زينة وتمنع مدحت من ضربها وتدخل فى مشادة معه.

زياد يذهب مع ريهام إلى الطبيب للتأكد من حملها وبالفعل الطبيب يؤكد لها ذلك، إلا أن زياد يشكك فى الأمر لأنها لم يكن معها طوال الفترة الماضية، ومحمد البزاوى يحاول إقناع زياد بإعادة ريهام بسبب الحمل ولكن ابنه مصمم أنه لا يصدق أنها حامل من الأساس.

مدحت يضرب مريم بعد عودتهما إلى المنزل ويقرر منعها من الخروج نهائياً، أما سامح – إدوارد - يطلب من مالك الشركة إعادة ملك مرة أخرى لأنها الأجدر بمنصبها وفى نفس الوقت يحاول زياد وفريق عملها التحدث فى الأمر لإعادتها مرة أخرى، والفعل يتصل مالك الشركة بملك لاعادتها فى الشركة مع إعطائها صلاحيات كاملة لمنصبها فى العمل.

ملك تدخل فى مشادة مع والدها – محمد أبو داود بسب مريم وعدم تنفيذ قراره بعد مقابلتها والتحدث معهما، عبد الرحمن يتعرض لأزمة صحية ويفقد الوعى وتتصل روحية – نهال عنبر- بملك للحضور الى المنزل ويذهب معها زياد وتظهر ريهام تراقب زياد وتذهب ورائهما إلى المنزل وتطرق الباب بعصبية وتنهتى الحلقة.

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"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.



















