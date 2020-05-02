شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مشهد مؤثر بين شيخ إحدى قبائل سيناء ومنسى فى الاختيار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل " الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض علي شاشة on، شهدت حدثآ جللا، وهو الحديث الذى دار بين حسان الجن - الفنان رشدى الشامى، والرائد أحمد منسى، حيث قال لمنسى: "أنا ما جيت طالب مساعدة أنا جيت أساعد.. أنا جاي أبلغ عن تكفيري بينقل السلاح للملاعين دول، وبينقل رسايلهم لبعض.. (ابن اخوي).. أنا شوفت أبطال في الجيش يا وليدي بعدد شعر رأسي، من ٥٦ لـ ٦٧ للاستنزاف، لحد ربنا ما أكرمنا في 73.. رجال الواحد فيهم يسوي تقله دهب وما يكفى، عارفين قيمة الأرض هذه وعارفين قيمة اللي عايشين عليها".

واستكمل الجن: "أنا صرت راجل عجوز، بتفرج على الدنيا من بعيد، عايش عيشة اللي لملم أغراضه وجاهز يعدي، وكيف ما شوفت الدنيا شوفتك، وشميت فيك ريحة لأبطال بتوع زمان اللي وحشونا.. ومنتظرين ربنا يعجل بالأجل عشان نقابلهم.. الصحة والعمر يا وليدي".

وتابع: "الولد هذا طول عمره شقي.. ولما ظهروا الملاعين هادول صار يشتغل معاهم بالمصاري في الأول، وبعد شوية صار واحد منهم، نصحناه وهددناه، لكن هو كان مستقوي بهم، تركناه وفوضنا أمرنا لله، لا احنا قادرين عليه ولا لنا غرض في مشاكل مع اللي ساحرين له ومقوينه على أهله.. ما في أحد يا وليدي بيروح للنار برجليه طول ما هي بعيد عنا، والملاعين هادول انتقامهم صعب وعداوتهم اصعب".

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

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ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل



مسلسل الاختيار - امير كرارة (1)