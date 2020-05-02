الحلقة 8 من الاختيار.. القبض على عائلة عشماوى وشيخ قبيلة يبلغ عن تكفيرى

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وقال "الجن" لمنسى إنه يريد التبليغ عن تكفيرى يتعاون مع الإرهابيين بتهريب السلاح مقابل الأموال، والمفاجأة أن التكفيرى ابن شقيق حسان الجن، إشارة منه فى تعاون أهل سيناء الشرفاء مع جيشهم العظيم فى القضاء علي الإرهاب بالوحدة والتعاون.
وفى مفاجأة، عاد الإرهابى عشماوى إلى منزله، ليبلغه حارس عقار منزله - حسن القناوى - أن الشرطة قبضت على أهل بيته بما فيهم زوجته، لتختتم الحلقة الثامنة بحالة من الإثارة.
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.
ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.
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